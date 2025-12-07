Инстасамка захотела создать сериал

Рэперша и блогерша Инстасамка (Дарья Еропкина – настоящее имя) сообщила в Telegram-канале, что планирует сделать кинопроект.

Инстасамка хочет создать сериал или мультфильм. По словам певицы, у нее есть две «мощные» идеи. Она может принять участие в проекте как продюсер, так и как актриса.

«Если я подойду как актриса и пройду пробы, то я бы снялась. Желание такое есть. Фильмы и сериалы — это крутая работа, меня это привлекает так же, как и музыка», — поделилась рэперша.

В декабре продюсер Сергей Дворцов заявил, что в России необходимо запретить песни Инстасамки. По мнению шоумена, треки певицы не соответствуют нормальному укладу жизни, поэтому следует принять меры. Он заявил, что многие хиты звезды посвящены пошлости и разврату.

Примером пропаганды продажности в творчестве певицы Дворцов назвал ее популярный трек «За деньги да». По мнению продюсера, россияне хотят слушать патриотические песни, а не вульгарные треки, которые отличаются «похабным» содержанием.

Ранее Цыганова резко ответила на заявления Долиной.