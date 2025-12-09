На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Рязани отменили выступление стендапера Сабурова с шутками про россиян

В Рязанском РГАТУ отменили выступление комика Сабурова, шутившего про россиян
true
true
true
close
Алексей Майшев/РИА Новости

Выступление комика Нурлана Сабурова отменено в Рязани, сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию Рязанского государственного агротехнологического университета (РГАТУ).

Как отмечается, стендап Сабурова планировался на площадке Дворца культуры РГАТУ 10 декабря. В социальных сетях артиста отмечается, что «возникли непреодолимые обстоятельства, по которым концерт не состоится в указанную дату» и будет перенесен.

До этого выступление Сабурова отменили в Обнинске. В качестве вероятной причины отмены мероприятия называлось предыдущее выступление, на котором артист шутил над россиянами, приехавшими в Казахстан, гражданином которого он является. Его шутка касалась сложности изучения казахского языка для русскоязычных граждан.

В конце ноября выступления стендапера с казахстанским гражданством отменяли также в Нижневартовске и Екатеринбурге. Менеджер Сабурова подтвердил отмены выступлений, и обещал вернуть деньги за билеты.

Ранее в Белгороде отменили концерты Shaman.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
«Человек-паук: Погода в доме». Почему русские осаждают соцсети Тома Холланда и при чем тут Долина
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами