В Рязани отменили выступление стендапера Сабурова с шутками про россиян

Выступление комика Нурлана Сабурова отменено в Рязани, сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию Рязанского государственного агротехнологического университета (РГАТУ).

Как отмечается, стендап Сабурова планировался на площадке Дворца культуры РГАТУ 10 декабря. В социальных сетях артиста отмечается, что «возникли непреодолимые обстоятельства, по которым концерт не состоится в указанную дату» и будет перенесен.

До этого выступление Сабурова отменили в Обнинске. В качестве вероятной причины отмены мероприятия называлось предыдущее выступление, на котором артист шутил над россиянами, приехавшими в Казахстан, гражданином которого он является. Его шутка касалась сложности изучения казахского языка для русскоязычных граждан.

В конце ноября выступления стендапера с казахстанским гражданством отменяли также в Нижневартовске и Екатеринбурге. Менеджер Сабурова подтвердил отмены выступлений, и обещал вернуть деньги за билеты.

