Дана Борисова: «Чувствую, как будто у меня украли ребенка»

Ведущая Дана Борисова: из-за романа дочери чувствую, что у меня украли ребенка
danaborisova_official/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Ведущая Дана Борисова рассказала, что ее отношения с дочерью Полиной остаются натянутыми, а все попытки помириться не приводят к успеху. В этой ситуации она обвинила ухажера Полины продюсера Артура Якобсона, заявив, что он использует ее дочь в корыстных целях и не дает ей видеться с матерью.

Отвечая на вопрос Общественной Службы Новостей о самом желанном подарке на День матери, Борисова призналась, что хочет только возвращения своей дочери. По словам ведущей, она очень скучает по временам, когда они проводили время вместе, общались как близкие подруги.

«Еще совсем недавно она мне звонила и спрашивала, когда я домой вернусь после съемок, потому что соскучилась сильно. А теперь всего этого нет. У меня как будто украли ребенка», — призналась Борисова.

Она добавила, что очень волнуется за дочь, подозревая, что ее используют в личных целях. Она вновь заявила, что Якобсон – пиарщик, работающий напару с Дмитрием Дибровым, и в отношения с Полиной вступил только ради того, чтобы оставаться на слуху, но юная девушка, по ее мнению, этого не понимает.

«Я до нее не могу достучаться», — пожаловалась звезда, добавив, что ждет, когда ее дочь одумается и вернется.

До этого Дана Борисова назвала возлюбленного дочери любителем дешевых пиар-поводов. Борисова призналась, что ей не нравится пиар, который устраивает для себя дочь. Знаменитость рассказала, что у нее ухудшились отношения с Полиной после проекта «Наследники» — по словам телеведущей, у нее «снесло крышу». В свою очередь Борисова-младшая обвиняла мать в зависти, жаловалась на «клеймо дочери бывшей алкоголички». Ведущая признавалась, что ей было обидно слышать подобное от дочери.

Ранее Дана Борисова получила квартиру от женатого мужчины.

