На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Чеботина рассказала, с кем спит: «Молодой и высокий. Не моложе меня»

Певица Люся Чеботина обманула допытавшегося до нее из-за любви Харламова
true
true
true
close
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Певица Люся Чеботина уклонилась от вопросов о своем романтическом партнере в свежем выпуске шоу «Кстати», опубликованном на платформе VK Видео.

Ведущие — Харламов, Мусагалиев и Дорохов — настойчиво пытались выяснить, с кем артистка состоит в отношениях, но получили в ответ импровизацию: «Он мужчина. Молодой и высокий. Не моложе меня. И каждый день находится со мной в гримерке».

Чеботина пояснила, что говорит не о танцоре из своей команды.

«Ну, в целом, когда ему вкусняшку показываешь, то он может танцевать. Еще он умеет делать голос, дай лапу и лежать», — заявила артистка, а потом резюмировала: «Да, я сплю с собакой».

Также певица рассказала, что вышла на минувшей премии VOICE с роботом, поскольку «не знала, с кем пойти».

«Мне показалось, что это очень приятная компания: он молчит, не ест и не пьет. Это была разовая акция: в принципе я не в настолько отчаянном положении, чтобы переходить на роботов», — подчеркнула звезда.

В сентябре певец Филипп Киркоров в беседе с mk.ru заявил, что его коллега Люся Чеботина является королевой российского шоу-бизнеса. Киркоров уточнил, что сейчас Чеботина носит звание королевы, но в будущем станет Примадонной.

Ранее Shaman ответил на вопрос о смене фамилии после свадьбы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами