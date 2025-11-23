Чеботина рассказала, с кем спит: «Молодой и высокий. Не моложе меня»

Певица Люся Чеботина уклонилась от вопросов о своем романтическом партнере в свежем выпуске шоу «Кстати», опубликованном на платформе VK Видео.

Ведущие — Харламов, Мусагалиев и Дорохов — настойчиво пытались выяснить, с кем артистка состоит в отношениях, но получили в ответ импровизацию: «Он мужчина. Молодой и высокий. Не моложе меня. И каждый день находится со мной в гримерке».

Чеботина пояснила, что говорит не о танцоре из своей команды.

«Ну, в целом, когда ему вкусняшку показываешь, то он может танцевать. Еще он умеет делать голос, дай лапу и лежать», — заявила артистка, а потом резюмировала: «Да, я сплю с собакой».

Также певица рассказала, что вышла на минувшей премии VOICE с роботом, поскольку «не знала, с кем пойти».

«Мне показалось, что это очень приятная компания: он молчит, не ест и не пьет. Это была разовая акция: в принципе я не в настолько отчаянном положении, чтобы переходить на роботов», — подчеркнула звезда.

В сентябре певец Филипп Киркоров в беседе с mk.ru заявил, что его коллега Люся Чеботина является королевой российского шоу-бизнеса. Киркоров уточнил, что сейчас Чеботина носит звание королевы, но в будущем станет Примадонной.

Ранее Shaman ответил на вопрос о смене фамилии после свадьбы.