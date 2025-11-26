У Тимура Батрутдинова хотят изъять столичную недвижимость

Департамент городского имущества города (ДГИ) Москвы потребовал через суд изъять недвижимость у комика и телеведущего Тимура Батрутдинова. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на Бабушкинский районный суд.

По данным издания, недвижимость просят изъять в целях комплексного развития столицы. Суд не уточнил, о каком имуществе идет речь. Заседание пройдет 18 декабря.

В сентябре издание РИА Новости сообщило, что суд взыскал с Тимура Батрутдинова плату за коммунальные услуги.

Сумма платежа не уточнялась. По данным издания, суд взыскал за коммунальные платежи, тепло и свет за квартиру Батрутдинова на юго-востоке Москвы.

Батрутдинов наиболее известен по программе Comedy Club. Он также принимал участие в проектах «Саша+Маша», «Счастливы вместе», «Самый лучший фильм 2», «Ералаш», «Зайцев+1», «Zомбоящик», «Букины», «Бедный олигарх 2», «Иван Васильевич меняет все», «Небриллиантовая рука».

В июле 2025-го Батрутдинов присоединился к шоу «Мастер игры». Он рассказывал, что шокирован методами другого участника — блогера Жени Ершова. Юморист назвал Ершова «очень опасным животным». Комик заявил, что блогер пойдет на всё ради победы.

