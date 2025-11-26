На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

У Тимура Батрутдинова хотят изъять столичную недвижимость

«КП»: ДГИ Москвы требует изъять у Батрутдинова недвижимость
true
true
true
close
Пресс-служба НТВ

Департамент городского имущества города (ДГИ) Москвы потребовал через суд изъять недвижимость у комика и телеведущего Тимура Батрутдинова. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на Бабушкинский районный суд.

По данным издания, недвижимость просят изъять в целях комплексного развития столицы. Суд не уточнил, о каком имуществе идет речь. Заседание пройдет 18 декабря.

В сентябре издание РИА Новости сообщило, что суд взыскал с Тимура Батрутдинова плату за коммунальные услуги.

Сумма платежа не уточнялась. По данным издания, суд взыскал за коммунальные платежи, тепло и свет за квартиру Батрутдинова на юго-востоке Москвы.

Батрутдинов наиболее известен по программе Comedy Club. Он также принимал участие в проектах «Саша+Маша», «Счастливы вместе», «Самый лучший фильм 2», «Ералаш», «Зайцев+1», «Zомбоящик», «Букины», «Бедный олигарх 2», «Иван Васильевич меняет все», «Небриллиантовая рука».

В июле 2025-го Батрутдинов присоединился к шоу «Мастер игры». Он рассказывал, что шокирован методами другого участника — блогера Жени Ершова. Юморист назвал Ершова «очень опасным животным». Комик заявил, что блогер пойдет на всё ради победы.

Ранее бывший муж Ивлеевой потерял бизнес в России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами