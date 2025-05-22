«Дикая Мята — 2025»: лето, музыка, любовь!

Легендарная «Дикая Мята» — это крупнейший и самый комфортный музыкальный open-air страны, который ежегодно собирает тысячи гостей в живописной Тульской области. С 13 по 15 июня здесь состоится более 120 концертов на семи сценах. Музыка всех актуальных жанров, море позитивной энергии и яркое сообщество творческих людей. Расписание мультиформатной «Дикой Мяты» составлено так, что, путешествуя между сценами, зрители могут составить свой, индивидуальный лайн-ап. Для кого-то это будет инди-фестиваль, для кого-то рок-, электронный или этно-опенэйр. «Газета.Ru» — о том, кого послушать и что поделать на мероприятии.

Что послушать? Сцены и музыканты

Особенность «Дикой Мяты» заключается в том, что фестиваль ежегодно представляет много новой, яркой музыки. Количество артистов, которые впервые выступили на фестивале, а теперь собирают большие залы по всей стране, — беспрецедентно.

«Дикая Мята» — фестиваль, который задает музыкальные тренды. Но, разумеется, здесь выступают и все значимые независимые артисты страны, а также музыканты, которых называют легендами.

Выдержки из расписания сцены SIRENA: The Hatters, ZOLOTO, «Три дня дождя», «АРИЯ», Saluki, «ХЛЕБ», TMNV, «Базар», Polnalyubvi, «ГУДТАЙМС», «Заточка», DRUMMATIX, «Кирпичи Big Band», PALC, Петр Налич, obraza net, SULA FRAY, Beautiful boys, «мытищи в огне», Драгни, «Мультfильмы», Luverance, 3333, «СмешBand», The Translators.

close Организаторы фестиваля «Дикая Мята»

Выдержки из расписания сцены TITANA: The OM, Jane Air, «конец солнечных дней», Stigmata, хмыров, «Людмил Огурченко», «Лолита Косс», OLIGARKH, «Молодость Внутри», «Манго Буст», CARDIO KILLER, Пальцева Экспириенс, «Можем Хуже», «СТРИО», Manapart, Bаby cute, «Хохма», «Бюро», «Три вторых», Juzeppe Junior, El Mashe, Yan Dilan, Inna Syberia, Breaking System, «Остыл».

Выдержки из расписания сцены «МАЯК»: MONOLYT (IL), «Собачий Lie», «Рубеж Веков», LITHIUM, uncle pecos, Kamilla Robertovna, «Дедовский Свитер», Антон Прокофьев, Rasputniki, «синдром главного героя», Melekess Brodsky, HIDEOUT, Каспий, «без обид», ROFMAN, Koledova, Mazzltoff, «мама не узнает», Тabasco Band, «Дисциплина Безбольной Биты», Ник Брусковский, «Давай».

«Дикая Мята» — фестиваль замкнутого цикла, он работает как трамплин для новой музыки. Почти все вечерние слоты опенэйра отданы музыкантам, которые впервые зашли на фестивальную сцену именно на «Дикой Мяте». Также тут выступают артисты, которые в течение года давали концерты в арт-кэмпе «Дикая Мята», и те исполнители, за которых голосовала многотысячная аудитория фестиваля.

«Дачный Клуб Т-Банк»

Это единственная закрытая площадка фестиваля. Ее можно назвать камерной, одновременно тут может находиться не более 300 зрителей. Во время «Дикой Мяты» здесь проходят потрясающие шоу. Кстати, первым концертом в клубе стало выступление The Hatters. Клуб работает круглогодично, все выходные звучит классная музыка, а каждый месяц по результатам этих выступлений лайн-ап фестиваля пополняется новыми именами.

close Организаторы фестиваля «Дикая Мята»

Выдержки из расписания сцены «Дачный Клуб Т-Банк»: Я Софа, Gokk'n'Tony, «соня хочет танцевать», Breakpillzz, Polina Offline, Runa Project, Ielele, ParadigmA, «Савелiчъ Бэнд», Costa Dorada, Летяга, «Пилс», «Клуб 33», «Гнев господень», «лучший самый день».

Art-амбар «АРТИСТ»

Art-амбар «АРТИСТ» — это проект промоутерской группы BPM. Здесь царит атмосфера нескончаемой вечеринки: DJ-сеты сменяются живыми выступлениями, постоянный биток и яркий калейдоскоп лиц. Так происходит только три дня в году, в остальное время art-амбар «АРТИСТ» работает как школа живописи и графики — и как творческая мастерская.

Выдержки из расписания сцены «АРТИСТ»: ТРАВМА, Lion(SLK), YAMZY, LOWRIDERZ, KOTVINSKY, Dani, DESPERSION MATYO (Polnalyubvi), RYAN AUDLEY.

VASHANA Arena

В этом году организаторы планируют обновить и расширить электронную сцену, а к следующему — достроить на легендарном поле стационарную арену электронной музыки, в которой, помимо баров, VIP-пространства и круглогодичной DJ-рубки, будут организованы выставочные арт-пространства. Традиционно за лайн-ап площадки в 2025 году будет отвечать школа DJ Groove.

Выдержки из расписания VASHANA Arena: DJ PERETSE, DJ ANDROID, DJ SAINT RIDER, DJ FEEL, DJ КОРОЛЁВ, DJ M.PRADVA, Dj BOYKO, DJ PROFIT.

Детская сцена «АРИЭЛЬ» + развлечения для детей

«Дикая Мята» последовательно проводит политику фестиваля, на который можно приезжать всей семьей. Это первый в истории российских опенэйров проект, организаторы которого открыли на территории комнату матери и ребенка со стиральными машинами, СВЧ, холодильниками и даже столами для пеленания. Здесь работает почасовой детский сад, где за детьми присматривают профессиональные педагоги.

close Организаторы фестиваля «Дикая Мята»

Для маленьких гостей будет организована специальная зона с мастер-классами, играми, анимацией и творческими занятиями. Дети смогут участвовать в квестах, петь, танцевать, играть на музыкальных инструментах, рисовать или просто веселиться в безопасной и дружелюбной атмосфере. В шумной развлекательной зоне студии анимационного кино «Мельница» проведут мастер-классы, сделают моментальное фото, нанесут аквагрим, а еще дадут поиграть в футбол и поучаствовать в конкурсах. В «Игорнице» всех ждут на логические и развивающие игры. Проект «Медиаторика» — музыкальный аудиоспектакль в жанре фэнтези с забавными рок-героями — привезет на фестиваль свою игротеку с настолками и мастер-классами. Родители смогут оставить малышей в детском саду или вместе с ними веселиться на батутах и каруселях.

Центром музыкальных событий для маленьких меломанов станет сцена «АРИЭЛЬ». Она уже стала по-своему легендарной — за годы фестиваля дети, выступающие на этой арене, выросли в больших музыкантов, поют в шоу «Голос», с успехом выпускают полноценные альбомы. В течение года юные музыканты приезжают в арт-кэмп «Дикая Мята», где учатся, обмениваются опытом и дают концерты.

Green AGE — территория красоты и здоровья

Это пространство для ценителей осознанного образа жизни, место, где можно присоединиться к медитативным практикам, послушать лекции о ментальном и физическом здоровье. Здесь все про йогу, медитации, правильное питание, арт-терапию и натуральную косметику. Курируют площадку Дмитрий Зызин (в течении года он ведет курсы оздоровительных практик в арт-кэмпе «Дикая Мята») и Настя Касниковская, которая, помимо йога-практик, известна организацией пешеходных туров по всему миру.

Что кушать и делать, помимо музыки? Фудкорты, ярмарки, спорт

Фудкорт «Дикой Мяты» предлагает кухни мира на любой вкус и кошелек, вегетарианскую зону и атмосферную перголу с блюдами от шеф-поваров. На территории фестиваля, как и в прошлом году, будет работать «филиал» гастропикника «Август».

close Организаторы фестиваля «Дикая Мята»

Большая фестивальная ярмарка собирает лучших мастеров хэндмейда, авторской одежды, аксессуаров и украшений со всей страны. На спортивной площадке есть воркаут-зона, проходят турниры по пляжному волейболу. А в бьюти-зоне можно создать свой яркий фестивальный образ, здесь работают мастера брейдинга и макияжа, открыт барбершоп.

Где жить?

«Дикая Мята» по праву считается самым комфортным фестивалем в стране. Для проживания доступны кемпинги, куда надо приезжать со своей палаткой — есть два для меломанов (поближе к сценам), а есть семейный (в более тихой зоне). Для удобного ориентирования все «улицы» городка размечены, а у каждого «дома» есть свой адрес.

В этом году кемпинг «Караван» (где палатки уже предустановлены и предоставляются гостям готовыми) переедет на новое поле. По сути, это заново обустроенная комфортная палаточная гостиница: глэмпинг на 200 палаток со стационарными душами и туалетами, к каким мы привыкли в городе. Организаторы уверены, что впоследствии эта преобразившаяся локация станет самым большим и комфортным глэмпингом в истории российских фестивалей.

close Организаторы фестиваля «Дикая Мята»

В непосредственной близости к кэмпингам расположены бесплатные души, питьевые фонтанчики, станции подзарядки гаджетов, медпункты.