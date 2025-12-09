Воевавшего в ВСУ актера из «Слуги народа» Кононенко ликвидировали в зоне СВО

Актер Иван Кононенко из сериала «Слуга народа», воевавший в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ), был ликвидирован на Курском направлении. Об этом сообщается на сайте Госагентства Украины по вопросам кино.

Как уточняется в сообщении, артист «долгое время считался пропавшим без вести».

Кононенко сыграл в ряде украинских фильмов и сериалов. Среди них — «Слуга народа», «Крепостная», »Киев днем и ночью», «Следователи».

14 ноября заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что украинский конфликт является самым кровопролитным в XXI веке. По его словам, совершенно очевидно, что «гнойник», образовавшийся в Европе и который в конечном счете используется против России, будет вскрыт.

В этот же день зампред Совбеза РФ отметил, что окружение бойцов ВСУ потенциально грозит обрушить всю линию фронта. Вслед за этим могут произойти новые территориальные потери.

Ранее на Западе заявили о падении морального духа ВСУ до самого низкого уровня с начала СВО.