На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Мастер и Маргарита» собрал €1,5 млн в мировом прокате

Продюсер Толстунов: «Мастер и Маргарита» шел в 80 кинотеатрах мира
true
true
true
close
АМЕДИА

Фильм «Мастер и Маргарита» режиссера Михаила Локшина собрал в мировом прокате за первую четверть 2025 года €1,5 млн. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на продюсера проекта Игоря Толстунова.

По словам Толстунова, фильм шел примерно в 80 кинотеатрах мира, включая площадки во Франции, Германии и Италии. Сейчас картину демонстрируют в странах Европы, Латинской Америки и Африки.

При этом английская версия фильма, обратил внимание продюсер, не была выпущена из-за отсутствия на нее прав.

В основу сценария «Мастера и Маргариты» легла одноименная книга Михаила Булгакова. Фильм вышел в российский прокат 25 января 2024 года. По сюжету картины писатель в Москве 1930-го попадает в эпицентр литературного скандала и вдохновляется загадочной Маргаритой на новый роман.

Главные роли в фильме исполнили Евгений Цыганов и Юлия Снигирь. На 38-й национальной кинематографической премии «Ника» фильм получил награды во всех семи представленных номинациях.

Накануне стали известны детали участия Вуди Аллена в Московской неделе кино. Он проведет лекцию по видеосвязи.

Ранее Микки Рурка застали за объятиями с Аленой Водонаевой.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами