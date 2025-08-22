«Мастер и Маргарита» собрал €1,5 млн в мировом прокате

Продюсер Толстунов: «Мастер и Маргарита» шел в 80 кинотеатрах мира

Фильм «Мастер и Маргарита» режиссера Михаила Локшина собрал в мировом прокате за первую четверть 2025 года €1,5 млн. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на продюсера проекта Игоря Толстунова.

По словам Толстунова, фильм шел примерно в 80 кинотеатрах мира, включая площадки во Франции, Германии и Италии. Сейчас картину демонстрируют в странах Европы, Латинской Америки и Африки.

При этом английская версия фильма, обратил внимание продюсер, не была выпущена из-за отсутствия на нее прав.

В основу сценария «Мастера и Маргариты» легла одноименная книга Михаила Булгакова. Фильм вышел в российский прокат 25 января 2024 года. По сюжету картины писатель в Москве 1930-го попадает в эпицентр литературного скандала и вдохновляется загадочной Маргаритой на новый роман.

Главные роли в фильме исполнили Евгений Цыганов и Юлия Снигирь. На 38-й национальной кинематографической премии «Ника» фильм получил награды во всех семи представленных номинациях.

