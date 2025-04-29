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Оператор Максим Жуков получил главный приз премии «Белый квадрат»

Оператор «Мастера и Маргариты» Максим Жуков получил «Белый квадрат»
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Белый квадрат

Максим Жуков удостоен премии «Белый квадрат» в номинации «Лучший кинооператор года» за работу над фильмом «Мастер и Маргарита» (2024). Церемония награждения состоялась в понедельник в Театральном центре «На Плющихе», сообщает ТАСС.

В своей благодарственной речи Жуков выразил признательность родителям, супруге и съемочной группе.

Почетной премии «За вклад в операторское искусство» был награжден заслуженный деятель искусств РФ Юрий Шайгарданов, награду вручил народный артист РФ Андрей Смирнов.

Компания Blackline Cinema Optics получила приз «Операторское признание», который принял конструктор оптики, оператор-постановщик Сергей Павлов.

Лауреатом в номинации «Лучший оператор сериала 2024» стал Илья Авербах («Прометей»).

Среди номинантов на главный приз были также Алексей Зайков, Александра Ромм, Максим Шинкоренко и Михаил Милашин, каждый из которых получил памятный сувенир. Церемонию вел Александр Петров. Актер Александр Ильин, режиссер Марк Горобец и продюсер Вадим Быркин устроили импровизированную съемку ведущего, продемонстрировав операторское мастерство на сцене.

На прошлой неделе режиссер Никита Михалков и министр культуры РФ Ольга Любимова представили приз, который будут вручать победителям Евразийской кинопремии «Бриллиантовая бабочка».

Ранее Герман-младший объяснил, почему российское кино не выйдет на мировой уровень в ближайшие годы.

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