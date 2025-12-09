Рукопись хита группы «Кино» уйдет с молотка

Рукопись хита группы «Кино» «Спокойная ночь» авторства музыканта Виктора Цоя уйдет с молотка на аукционе в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил аукционный дом «Литфонд».

Автограф оценили в миллион рублей, это стартовая цена. Текст Цой написал в июне 1986 года, документ завизирован Ниной Барановской — методистом межсоюзного дома самодеятельного творчества. Именно Барановская решала, будет ли исполнена та или иная песня в Ленинградском рок-клубе.

«Занимаясь литовкой текстов она придумывала «проходящие» названия, посвящения, и всячески помогала молодым ленинградским рокерам, стала близкой подругой многих из них», — уточняется в сообщении аукционного дома.

«Спокойную ночь» впервые исполнили на IV фестивале Ленинградского рок-клуба в 1986-м. В записи в первый раз композиция вышла в альбоме «Группа крови» 1988 года, кроме того, песню перезаписали при жизни артиста для сборника «Последний герой» в 1989 году.

