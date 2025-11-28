Лауреата Госпремии Российской федерации Марата Башарова обязали выплачивать алименты. Об этом сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.

Такое решение принял мировой судья судебного участка № 354 района Коптево.

Заявление подала бывшая жена телеведущего — Елизавета Башарова (Шевыркова). Пять лет назад она подала на развод с Башаровым, обвинив его в домашнем насилии.

У экс-супругов остался несовершеннолетний ребенок.

Накануне в Лефортовском суде прошли слушания по бракоразводному процессу звезды сериала «Кухня» Марка Богатырева и актрисы Татьяны Арнтгольц. Пару считали одной из самых крепких в российском шоу-бизнесе, однако недавно супруги заявили о расставании. Как начиналась история любви Арнтгольц и Богатырева и что могло привести к разводу — в материале «Газеты.Ru».

Ранее суд в Балашихе снял арест с квартиры-вещдока Ларисы Долиной.