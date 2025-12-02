На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Пластинку Александра Буйнова выставили на продажу за 38 тыс. рублей

Певец Буйнов рассказал, что его альбом выставили на продажу за 38 тыс. рублей
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Певец Александр Буйнов рассказал в Telegram-канале, что его альбом решили продать за рубежом.

Буйнов поделился, что некий выставил на продажу его альбом «В облака» за $500 (около 38,8 тысяч рублей по текущему курсу, «Газета.Ru»).

«Ну, врать не буду, это льстит — значит, мое творчество нужно людям. Надеюсь, и мои авторские отчисления там учтены, ха-ха», — поделился артист.

По словам Буйнова, ему приятно осознавать, что его песни слушают за границей.

В июне артист заявил, что жители Европы хорошо относятся к русским и не думают плохо о них. Он поделился, что его бывшая коллега переехала в Италию вместе с мужем и двумя детьми.

По словам Буйнова, в их семье активно изучают русский язык и отмечают важные для России праздники — 9 Мая, Новый год и другие. Музыкант добавил, что у его знакомой есть греческие корни, однако это не мешает ей пропагандировать русскую культуру в Италии.

Александр Буйнов — советский и российский певец, музыкант, композитор, шоумен, киноактер; народный артист Российской Федерации, народный артист Республики Ингушетия. Член партии «Единая Россия».

Ранее сообщалось, что Буйнову запретили солнце и косметику из-за рака.

