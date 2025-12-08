На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Эксперт объяснила резкую смену иммиджа Глюкозы

Психоаналитик Смолярчук: певица Ионова переживает возрастной кризис
Glukozamusic/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

За резким преображением певицы Глюкозы (Натальи Ионовой) может скрываться личностный и возрастной кризис. Такое мнение в беседе с «Радио 1» высказала директор Антикризисного психологического центра, психоаналитик Ирина Смолярчук.

Кроме того, по ее словам, смена имиджа на более эпатажный может быть попыткой артистки сблизиться со своей дочерью-подростком.

«Возможно, она пытается это сделать для того, чтобы соединиться с дочерью, и в этом ее глубочайшая экзистенциальная педагогическая ошибка. Она вошла в роль подростка, превратилась во фрика», — сказала специалист.

Она добавила, что новый образ певицы — это «не творческий эксперимент, а крик о помощи».

В конце ноября Глюкоза опубликовала в личном блоге фото, где позировала перед камерой в черном латексном бюстгальтере, поясе для чулок и ботфортах на каблуках. Певица добавила к образу длинные перчатки и головной убор с ушами. Исполнительница была запечатлена, повернувшись боком к фотографу. Некоторые интернет-пользователи не оценили внешний вид знаменитости.

Ранее Глюкоза в неоновом комбинезоне с корсетом вышла на сцену.

