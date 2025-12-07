Дима Билан отменил выступление на «Песне года»

Певец Дима Билан сообщил в Telegram-канале, что был вынужден отменить выступление на премии «Песня года».

Билан пожаловался на озноб и температуру.

«К сожалению, с таким жаром в груди я не могу себе позволить куда-то поехать, иначе все это распространиться на легкие. Декабрь, как всегда, перед днем рождения организм ослабляется», — поделился артист.

Билан призвал поклонников беречь здоровье и быть аккуратными. Он пожелал хорошего настроения и удачи.

На «Песне года 2025» выступила народная артистка России Лариса Долина. Это стало ее первым выступлением после скандального интервью.

5 декабря Долина впервые подробно рассказала, как ее обманули мошенники. Она пообещала вернуть средства покупательнице в полном объеме, но в рассрочку на несколько лет и без учета инфляции.

Адвокат Лурье Светлана Свириденко отметила, что Долина ни разу за полтора года не извинилась перед Полиной Лурье из-за ситуации с квартирой и сделала это лишь в эфире Первого канала из-за общественного резонанса.

Ранее Федор Добронравов вернулся к съемкам после операции на позвоночнике.