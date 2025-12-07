Умер фотограф, снявший открытие первого McDonald's в СССР

Фотограф-документалист Мартин Парр скончался на 73-м году жизни

На 73-м году жизни умер фотограф-документалист Мартин Парр. Об этом говорится на официальном сайте его фонда.

«С глубокой скорбью сообщаем, что Мартин Парр (1952-2025) скончался вчера у себя дома в Бристоле», — говорится в сообщении.

В публикации говорится, что у него остались жена Сьюзи, дочь Эллен, сестра Вивьен и внук Джордж. Они попросили представителей прессы не беспокоить их в данный момент.

Представители фонда рассказали, что будут совместно работать с Magnum Photos ради сохранения и распространения наследия Мартина.

Парр начал карьеру фотографа в 1970-е годы. Он провел более 400 выставок и выпустил более 130 фотокниг.

С 1994 года он был участником международного фотоагентства Magnum Photos, а в 2010-е годы основал в Бристоле The Martin Parr Foundation. В фонде хранится персональный архив Парра, а также коллекция работ британских и ирландских фотографов.

Его фото отличаются яркостью цвета и реалистичностью. Одной из самых известных его работ являются снимки открытия первого McDonald's в СССР.

