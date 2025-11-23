На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Израиле умер художник Михаил Гробман

Художник и поэт Михаил Гробман умер в Израиле на 87-м году жизни
В Израиле на 87-м году жизни умер художник Михаил Гробман. Об этом сообщается на его странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

В посту уточняется, что он скончался у себя дома.

О кончине Гробмана также написал в соцсетях актер Евгений Никитин, отметив, что художник был первым человеком в Израиле, которому он читал свои стихи.

Михаил Гробман родился в 1939 году в Москве. В юности он совмещал учебу в вечерней школе с работой каменщиком. Его первая выставка состоялась в Ленинграде в 1959 году, а через шесть лет в московском Доме художника представили его произведения на еврейскую тему. В тот же период он выпустил свой первый поэтический цикл.

В 1971 году Гробман эмигрировал из СССР и перебрался в Израиль. К середине 1970-х он стал заметной фигурой в местной художественной среде: в 1975 году основал группу «Левиафан», запустил одноименный журнал и вошел в число художников, стоявших у истоков израильского концептуализма.

Накануне умер личный модельер принцессы Дианы Пол Костелло. Близкие сообщили, что он ушел из жизни после непродолжительной болезни. Он скончался мирно, в окружении близких — жены и семерых детей.

Ранее умер артист «Севастопольского вальса» Виталий Мишле.

