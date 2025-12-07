На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Звезда «Ворониных» пожаловалась на застройщиков новой квартиры дочери

Актриса Волкова рассказала о серьезных ошибках застройщиков в квартире дочери
volkovihome/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Актриса Екатерина Волкова рассказала в шоу «Ты не поверишь!», что столкнулась с многочисленными нарушениями безопасности в новой квартире дочери.

Волкова отметила, что в жилье есть проблемы с проводкой, которые могли вызвать возгорание.

«Оказалось, что какой-то провод основной шел от плиты, он был настолько закручен, если бы коротнуло — горело бы все. У застройщика мы взяли White box», — поделилась артистка.

White box — это предчистовая отделка квартиры, при которой застройщик выполняет все черновые строительные работы, но не проводит финишную декоративную отделку.

По словам Волковой, если бы она обнаружила недочеты раньше, то не стала бы покупать недвижимость в том ЖК.

«Много жалоб писалось на этапе приемки, в наше время можно бодаться до бесконечности. Мы сейчас в чате состоим и понимаем, что у нас еще цветочки», — рассказала артистка.

Екатерина Волкова наиболее известна по роли Веры в сериале «Воронины». Артистка начала сниматься в кино в 2005 году. В фильмографии актрисы более 30 работ. Она снялась в проектах «Импровизаторы», «СуперИвановы», «Понять. Простить», «Я остаюсь», «Ералаш».

Ранее адвокат Лурье рассказала, почему ее клиентка не верит Долиной.

