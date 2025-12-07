На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Антон Батырев об актуальности военных фильмов: «Кровищи и спецэффектов хватит»

Актер Антон Батырев заявил, что тематика военного кино очень актуальна сейчас
Актер Антон Батырев заявил в беседе с «Пятым каналом», что сейчас очень актуальны серьезные военные фильмы.

Батырев считает, что боевики и подобные им жанры уже приелись зрителю.

«Вот уже кровищи, спецэффектов хватит», — рассказал артист.

Батырев также назвал самые запоминающиеся военные картины, по его мнению. В его топ вошли «В бой идут одни старики», «Женя, Женечка и «Катюша».

В фильмографии Батырева более 120 работ. Он снимался в проектах «По следу зверя», «Есть только МиГ», «Реальные пацаны», «Абрек», «Вторая семья», «Следствие любви», «Выжить после», «Ничто не случается дважды», «Сладкая жизнь», «Дыхание», «Анна-детективъ».

В сентябре актер Никита Ефремов заявил, что пока рано снимать картины о специальной военной операции на Украине. Он уверен, что стоит дождаться завершения конфликта и заключения всех соглашений. По мнению актера, на данный момент СВО нельзя рассматривать с разных углов.

Как отметил Ефремов, СВО является сложной и тонкой темой для кино.

Ранее Вуди Аллен попал в список «Миротворца».

