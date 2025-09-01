На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ефремов объяснил, почему рано снимать фильмы о СВО

Актер Ефремов заявил, что стоит снимать фильмы о СВО после завершения конфликта
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Актер Никита Ефремов заявил в беседе с ТАСС, что СВО является сложной и тонкой темой для кино.

Ефремов считает, что пока рано снимать картины о специальной военной операции на Украине. Он уверен, что стоит дождаться завершения конфликта и заключения всех соглашений. По мнению актера, на данный момент СВО нельзя рассматривать с разных углов.

«Она не может быть по-настоящему глубоко раскрыта, на мой взгляд. Когда процесс травматизации продолжается, возникает посттравматический стресс, как минимум. Поэтому, наверное, сначала нужно действительно завершить конфликт, заключить все соглашения, и уже потом заниматься другими аспектами», — поделился актер.

Никита Ефремов родился в семье заслуженного артиста России Михаила Ефремова и филолога Аси Воробьевой. Его дед Олег Ефремов был народным артистом СССР и создателем театра «Современник». Никита пошел по стопам отца и деда. Он стал актером, поступив в Школу-студию МХАТ.

В фильмографии Ефремова-младшего более 70 ролей. Он снялся в картинах «Здоровый человек», «Тетрис», «Нулевой пациент», «Тихий Дон», «Оффлайн», «Хороший человек», «Восьмидесятые».

Ранее стало известно, как поделят имущество Ефремова после развода.

