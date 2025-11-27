Россияне рассказали о своих главных тратах на празднование Нового года

Жители России планируют потратить на празднование Нового года в среднем 14 тыс. рублей. Большинство граждан считают это важным праздником и основательно к нему готовятся – об этом заявили 87% участников соответствующего опроса, передает RT.

Говоря о главных статьях расхода при подготовке к празднику, многие сделали акцент на новогоднем декоре. Так, например, 51% респондентов планируют купить гирлянды, венки и прочие украшения, еще 37% закладывают траты на елочные игрушки, 25% хотят приобрести праздничный текстиль. Потратиться на праздничную посуду и другие аксессуары для сервировки намерены 19% респондентов. Еще треть сообщили, что в этом году обязательно украсят свое жилье елкой – живой или искусственной. В целом большинство россиян согласились, что без декора дома ощущения праздника не будет (62%).

Интересно, что главным символом Нового года по-прежнему россияне считают мандарины и такие блюда, как оливье и бутерброды с красной икрой – так ответили 56% респондентов. Еще 46% заявили, что не могут представить новогоднюю ночь без близких людей, 41% — без подарков и 40% — без новогодних фильмов.

Что касается праздничного стола, то 74% опрошенных обязательно ставят на него мандарины, 73% — оливье, 58% — сельдь под шубой. Многие делают бутерброды с икрой (47%), запекают птицу (46%), готовят холодец (35%).

Исследование «Авито» подготовлено на основе опроса более 10 тыс. жителей России, у которых была возможность выбрать несколько вариантов ответа.

До этого аналитики выяснили, что набор для украшения дома к Новому году, состоящий из игрушек, гирлянд, наклеек, свечей и искусственной елки, будет стоить от 2,5 тысячи рублей, а с живой елью – от 7,5 тысячи рублей. Также сегодня россияне могут приобрести искусственное дерево от 1 590 рублей, а живое – от 5 тысяч рублей. При этом осенью 2025 года средний чек новогодней корзины составил 3 597 рублей.

Ранее стало известно, что большинство россиян планируют встретить 2026 год в путешествии.