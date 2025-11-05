На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россияне назвали лидеров музыкальной сцены 2025 года

ВЦИОМ: Shaman и Гагарина стали лучшими артистами 2025 года по версии россиян
Кристина Кормилицына/РИА Новости

Россияне вновь высоко оценили творчество Ярослава Дронова (Shaman) и Полины Гагариной. Об этом сообщает ВЦИОМ.

Shaman в третий раз стал лидером среди певцов российской сцены, а Гагарина в четвертый раз сохранила звание лучшей певицы.

В опросе участвовали 1,6 тысячи человек старше 18 лет. По данным ВЦИОМ, 28% респондентов назвали Shaman лучшим певцом года. Второе место занял Олег Газманов (16%), третье — Сергей Лазарев (11%). В тройку лидеров также вошли Григорий Лепс (6%) и Николай Басков (6%). Пятое место досталось Филиппу Киркорову (6%).

Среди певиц уверенно лидирует Полина Гагарина с 17% голосов. Второе место заняла Валерия (11%), третье — Лариса Долина (8%). Следом идут Татьяна Куртукова и Надежда Кадышева, каждая набрала по 7% голосов.

В 2024 году продюсер Евгений Бабичев объяснил, почему Полина Гагарина стала певицей года. По его мнению, артистка проявила себя как трудолюбивая и целеустремленная исполнительница, чьи песни откликаются в сердцах россиян из-за народно-фольклорных и патриотических мотивов.

Ранее сообщалось, что Shaman и Екатерина Мизулина «расписались» в Новошахтинске.

