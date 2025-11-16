На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Внук Пугачевой ответил на слух, что вернулся в Россию

Певец Никита Пресняков опроверг слухи о возвращении в Россию
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Музыкант Никита Пресняков в беседе с Super опроверг слух, что вернулся в Россию.

Пресняков рассказал, что пока не планирует приезжать в Россию. По словам артиста, он навестит родину «рано или поздно». На данный момент музыкант занимается развитием своей карьеры. Артист с утра до вечера занят работой.

Пресняков добавил, что устал от постоянного внимания журналистов к нему и его семье.

«Вечный негатив и хейт на ровном месте в мой адрес, в тот момент, когда я ни разу не проявил себя как мажор», — поделился музыкант.

По словам Преснякова, известность его семьи стала одной из причин начала карьеры именно в США.

«Я тут сам по себе, и никто не будет меня с кем-то сравнивать или упрекать в чем-то, я стал намного открытее, сильнее, появились новые цели, новые навыки, друзья», — рассказал артист.

Никита Пресняков и его супруга Алена Краснова переехали в США в сентябре 2022 года после объявления частичной мобилизации. В феврале 2023 года стало известно, что музыкант принял псевдоним Nick Pres и начал заниматься клипмейкингом.

19 августа Никита Пресняков объявил о расставании с Аленой Красновой после восьми лет брака. Внук Пугачевой написал, что они решили развестись из-за расхождения во взглядах «на жизнь и будущее».

Ранее сообщалось, что Никита Пресняков «пожертвовал» квартирой Пугачевой в центре Москвы из-за долгов.

