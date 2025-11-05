Дмитрий Назаров сохранил в России комнату за 40 млн рублей: «Может вернуться»

SHOT: актер Дмитрий Назаров сохранил комнату в Москве в надежде на возвращение

Звезда сериала «Кухня» Дмитрий Назаров избавился от значительной части своих российских владений, оставив только одну комнату в московской квартире. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Telegram-канал утверждает, что Назаров переоформил свою недвижимость в Подколокольном переулке площадью 130 квадратных метров за 100 млн рублей на дочь Арину. Трехэтажный особняк артиста в Чеховском районе Подмосковья с бассейном, дорогой мебелью и эксклюзивной отделкой был продан за примерно 80 млн рублей.

У Назарова в собственности осталась лишь комната в квартире в Краснопрудном тупике площадью 75 квадратных метров. Ее рыночная цена составляет около 40 млн рублей.

«Именно туда Назаров может вернуться после того, как вместе с женой приедет в Россию, в адрес которой в последние годы он допускал лишь оскорбительные высказывания», — отмечает SHOT.

В феврале Назаров заявлял, что вернется в Россию после окончания специальной военной операции РФ на Украине. Артист также уверял, что никогда не дискредитировал российскую армию в своих стихах, которые он регулярно публикует в соцсетях.

Сейчас Дмитрий Назаров проживает во Франции вместе со своей супругой, актрисой Ольгой Васильевой. В январе 2023 года артистов уволили из МХТ Чехова. Согласно сообщениям СМИ, причиной стала критика спецоперации на Украине со стороны актера.

