«Вижу тень»: после отправки странных сообщений блогершу нашли закопанной в лесу

Игрок в покер предстанет перед судом за убийство блогерши Стефани Пипер
true
true
true
close
Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В Австрии арестовали игрока в покер, который признался в убийстве своей подруги — австрийской блогерши Стефани Пипер. Об этом пишет Daily Mail.

Сообщается, что 31-летний Патрик М. убил 32-летнюю Стефани в конце ноября после ссоры в ее доме в австрийском городе Грац. Он признался, что задушил девушку после ссоры, затолкал труп в чемодан и закопал в лесу в соседней Словении.

Полиция начала поиски мисс Пипер после того, как она не явилась на фотосессию в Граце 24 ноября. Фотограф приехал домой к девушке, но вместо нее его встретил Патрик М. в забрызганной кровью квартире.

Фотограф вызвал полицию, которая нашла телефон Стефани в кустах и прочитала ее последние странные сообщения.

«По лестничной клетке кто-то крадется. Я вижу тень», — писала она подруге.

Патрик М. был арестован в Словении после того, как поджег свой автомобиль. Он признался в убийстве.

Мужчине грозит пожизненное заключение. Защищать Патрика М. будет 61-летняя адвокат Астрид Вагнер, до этого защищавшая австрийского педофила Йозефа Фритцля — мужчину, в течение 24 лет державшего свою дочь Элизабет в плену в своем подвале, тысячи раз насиловавшего ее и ставшего отцом ее детей. Вагнер заявил, что ее новый клиент «полностью раздавлен», «бесконечно любил мисс Пипер» и не может объяснить убийство.

Ранее появились подробности по делу об убийстве родственников Шаляпина.

