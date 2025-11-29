Корги выбыли из топ‑1: раскрыт новый рейтинг самых «книжных» пород‑2025

Владельцы собак по-прежнему активно интересуются книгами о воспитании питомцев и породах, но спрос на литературу о корги заметно упал в последние годы. Об этом «Газете.Ru» стало известно из исследования федеральной сети книжных магазинов «Читай-город».

К Всемирному дню животных федеральная сеть книжных магазинов «Читай-город» проанализировала продажи и выяснила, что популярность этой породы упала в два раза: если раньше корги были на первом месте в рейтинге, то теперь они занимают лишь пятую строку.

Топ-5 пород собак по количеству проданных книг в 2025 году выглядит следующим образом: лабрадор, немецкая овчарка, французский бульдог, такса и корги.

Среди самых популярных книг о собаках в магазинах «Читай-город» в этом году выделяются: «Гладь, люби, хвали. Нескучное руководство по воспитанию собаки» Анастасии Бобковой; «Собака. Полное руководство по дрессировке и уходу» Алексея Целлариуса; «Собаки. Самые известные породы», а также «Все породы собак. Большая иллюстрированная энциклопедия» Галины Сулы и другие.

Эксперты говорят, что подобные результаты исследования доказывают: владельцы собак становятся все более осознанными в своем подходе к уходу за питомцами.

Ранее стало известно, что чеширский Кот, Матроскин и Багира возглавили топ-3 любимых героев россиян.