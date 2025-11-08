На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Сергей Лазарев распек своего директора за неприятный запах: «Чесночная душа»

Певец Лазарев раскритиковал директора Дворецкого за любовь к чесноку
true
true
true
close
Пресс-служба телеканала «Россия 1»/РИА Новости

Российский певец Сергей Лазарев распек своего директора Михаила Дворецкого за запах чеснока. Видеороликом об этом он поделился на своей странице в социальной сети Insatgram.

Лазарев прибыл в Кемерово, чтобы дать концерт. Дворецкий указал на то, что в холод чеснок полезен.

«Он решил, что должен наесться обязательно чеснока, и ходит, чесночная душа. От него так разит чесноком, что можно сойти с ума. А я ненавижу, когда от людей пахнет чесноком», — сказал Лазарев.

В декабре 2024 года Лазарев уже рассказывал, что в силу профессии и частого общения с людьми не ест лук и чеснок.

«Люди, которые считают, что поедание чеснока защитит вас от вирусов и бактерий, хочу открыть вам глаза на правду: Поедание чеснока точно избавит вас не от вирусов, а от людей вокруг вас, которые не смогут с вами общаться из-за запаха изо рта и тела. Ну и как следствие: нет людей вокруг — нет вирусов», — посмеялся он.

