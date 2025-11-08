Пригожин рассказал об особых отношениях звезд с законом

Продюсер Иосиф Пригожин рассказал, что звезды должны быть особые отношения с законом. Об ответственности публичных людей за свои поступки он поговорил с «Пятым каналом».

«Я считаю, что любые вещи незаконные, связанные с публичными людьми, несут за собой определенные последствия. Поэтому надо понимать это и вести себя согласно своему статусу», — сказал он.

Пригожин подчеркнул, что обладая определенной репутацией, знаменитый человек обязан соответствовать всем нормам закона.

В октябре Пригожин прокомментировал номинацию своей супруги певицы Валерии на международную музыкальную премию «Грэмми». По словам продюсера, он не сомневается, что у артистки получится «пробить железный музыкальный занавес» и сделать так, чтобы русские песни снова начали звучать по всему миру.

Ранее Пригожин высказался об отказе артистов от фонограммы.