На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Пригожин рассказал об особых отношениях звезд с законом

Продюсер Пригожин призвал публичных людей соблюдать закон
true
true
true
close
Евгений Биятов/РИА Новости

Продюсер Иосиф Пригожин рассказал, что звезды должны быть особые отношения с законом. Об ответственности публичных людей за свои поступки он поговорил с «Пятым каналом».

«Я считаю, что любые вещи незаконные, связанные с публичными людьми, несут за собой определенные последствия. Поэтому надо понимать это и вести себя согласно своему статусу», — сказал он.

Пригожин подчеркнул, что обладая определенной репутацией, знаменитый человек обязан соответствовать всем нормам закона.

В октябре Пригожин прокомментировал номинацию своей супруги певицы Валерии на международную музыкальную премию «Грэмми». По словам продюсера, он не сомневается, что у артистки получится «пробить железный музыкальный занавес» и сделать так, чтобы русские песни снова начали звучать по всему миру.

Ранее Пригожин высказался об отказе артистов от фонограммы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами