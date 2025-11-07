На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Лариса Гузеева впервые стала бабушкой

Mash: дочь Гузеевой родила девочку
true
true
true
close
_larisa_guzeeva_/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Актриса и телеведущая Лариса Гузеева впервые стала бабушкой. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

У Гузеевой появилась на свет внучка Ива. Ее родила 24-летняя дочь артистки Ольга. По данным канала, малышку назвали Ивой. Как отметило издание, о пополнении в семье знаменитости стало известно после ее скандала в аэропорту Тбилиси.

По словам очевидцев, 66-летняя ведущая шоу «Давай поженимся» приехала в аэропорт, чтобы вернуться в Москву. На стойке регистрации якобы выяснилось, что желаемые ею места уже заняты, из-за чего и произошел конфликт.

Через 10 минут попыток разобраться в ситуации, утверждают очевидцы, актриса выругалась и ушла на посадку. Как утверждал Mash, что в итоге Гузееву посадили на другие места бизнес-класса.

В июне Гузеева оказалась в центре другого скандала. Жертва мошенников по имени Виктория призналась, что в 2022 году купила недвижимость у застройщика Сергея Домогацкого под впечатлением от рекламы телеведущей. Девушка до сих пор не получила свою виллу. Стройка была заморожена. Деньги пострадавшей не вернули, а документы никакие не предоставляются.

Ранее Гузеева пожаловалась на беспринципных людей на фоне скандала с Кудрявцевой.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами