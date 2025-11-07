Актриса и телеведущая Лариса Гузеева впервые стала бабушкой. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

У Гузеевой появилась на свет внучка Ива. Ее родила 24-летняя дочь артистки Ольга. По данным канала, малышку назвали Ивой. Как отметило издание, о пополнении в семье знаменитости стало известно после ее скандала в аэропорту Тбилиси.

По словам очевидцев, 66-летняя ведущая шоу «Давай поженимся» приехала в аэропорт, чтобы вернуться в Москву. На стойке регистрации якобы выяснилось, что желаемые ею места уже заняты, из-за чего и произошел конфликт.

Через 10 минут попыток разобраться в ситуации, утверждают очевидцы, актриса выругалась и ушла на посадку. Как утверждал Mash, что в итоге Гузееву посадили на другие места бизнес-класса.

В июне Гузеева оказалась в центре другого скандала. Жертва мошенников по имени Виктория призналась, что в 2022 году купила недвижимость у застройщика Сергея Домогацкого под впечатлением от рекламы телеведущей. Девушка до сих пор не получила свою виллу. Стройка была заморожена. Деньги пострадавшей не вернули, а документы никакие не предоставляются.

Ранее Гузеева пожаловалась на беспринципных людей на фоне скандала с Кудрявцевой.