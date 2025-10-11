На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
С Мити Фомина требуют полмиллиона рублей из-за патриотического концерта

Mash: два лейбла подали иск против Мити Фомина на 500 тыс. рублей
true
true
true
close
Звук

Два крупных музыкальных агентства России подали иск против экс-фронтмена группы Hi-Fi Мити Фомина, требуя компенсацию в размере 500 тыс. рублей. Причиной стал видеоролик с патриотического концерта артиста, сообщает Telegram-канал Mash.

Представитель Фомина Валерия Рытвина объяснила СМИ, что причиной судебного разбирательства стал концерт, на котором певец исполнил композиции «Моя Москва» и «Темная ночь».

Прежде чем исполнить треки, уточнила Рытвина, артист получил согласие от правообладателей — компаний «Национальное музыкальное издательство» и «Первое музыкальное издательство».Однако лейблам «не понравилось» то, что запись с выступления Фомина появилась в сети. Это стало поводом обращения компаний в суд с иском о нарушении авторских прав.

Рытвина отметила, что певец пытался мирно решить вопрос — предлагал 400 тыс. рублей компенсации, но его предложение было отклонено.

Накануне стало известно, общий ежемесячный доход певицы Земфиры (признана в РФ иностранным агентом) в России составляет около 5 млн рублей, а годовой — около 60 млн рублей. Артистка продолжает зарабатывать в России, несмотря на статус иноагента.

Ранее сообщалось, что блогеру Михаилу Литвину грозит тюрьма в РФ за уклонение от армии.

