С Мити Фомина требуют полмиллиона рублей из-за патриотического концерта

Mash: два лейбла подали иск против Мити Фомина на 500 тыс. рублей

Два крупных музыкальных агентства России подали иск против экс-фронтмена группы Hi-Fi Мити Фомина, требуя компенсацию в размере 500 тыс. рублей. Причиной стал видеоролик с патриотического концерта артиста, сообщает Telegram-канал Mash.

Представитель Фомина Валерия Рытвина объяснила СМИ, что причиной судебного разбирательства стал концерт, на котором певец исполнил композиции «Моя Москва» и «Темная ночь».

Прежде чем исполнить треки, уточнила Рытвина, артист получил согласие от правообладателей — компаний «Национальное музыкальное издательство» и «Первое музыкальное издательство».Однако лейблам «не понравилось» то, что запись с выступления Фомина появилась в сети. Это стало поводом обращения компаний в суд с иском о нарушении авторских прав.

Рытвина отметила, что певец пытался мирно решить вопрос — предлагал 400 тыс. рублей компенсации, но его предложение было отклонено.

