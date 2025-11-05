СМИ: Джордж Лукас купил дом в Лондоне, чтобы уехать подальше от Трампа

Американский режиссер и создатель фильмов «Звездные войны» Джордж Лукас купил особняк в Лондоне, чтобы проводить как можно меньше времени в США на фоне проводимой президентом Дональдом Трампом политики. Об этом сообщила британская газета The Times со ссылкой на неназванные источники, знакомые с ситуацией.

По словам собеседников издания, 81-летний Лукас критикует Америку Трампа и хочет проводить больше времени в Лондоне. При этом в статье сообщается, что режиссер, известный своими либеральными взглядами, открыто не критиковал главу Белого дома.

Издание также отмечает, что в 1977 году Лукас в сценарии первого фильма «Звездных войн» представил аллюзию на переход от демократии к диктатуре.

4 ноября агентство Bloomberg сообщило, что Джордж Лукас приобрел особняк в Лондоне за $52,3 млн. Эта покупка стала одной из крупнейших сделок с недвижимостью в Великобритании в этом году. Отмечается, что до этого особняк принадлежал юристу. Дом был снят с продажи в сентябре.

