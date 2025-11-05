На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Юрист раскрыл, кому достанется наследство телеведущего Юрия Николаева

Юрист Хаминский: единственной наследницей телеведущего Юрия Николаева станет его жена
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

После смерти телеведущего Юрия Николаева его единственной наследницей станет жена Элеонора, которая получит квартиру в Москве. Об этом «Газете.Ru» рассказал юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и московской области Александр Хаминский.

«С учетом того, что у Юрия Николаева не было детей, единственной наследницей будет его жена Элеонора. Из объектов недвижимости после смерти ведущего остались загородный дом на Истре и квартира в Москве на Саввинской набережной. При этом загородный дом ведущий еще при жизни переоформил на племянников. Таким образом, супруга Николаева унаследует квартиру в Москве. С момента открытия наследства, у всех лиц, которые полагают себя наследниками, есть шесть месяцев, чтобы также вступить в наследство. Если по истечении шести месяцев никто больше не подаст заявление о вступлении в наследство, то Элеонора Николаева получат свидетельство о праве на наследство и сможет зарегистрировать наследственное имущество на себя», — сказал он.

Николаева не стало 4 ноября. Об этом сообщил ректор Академии русского балета имени Агриппины Вагановой Николай Цискаридзе.

Николаев более всего был известен как ведущий программы «Утренняя почта», которая выходила в эфир более 15 лет. Он зачитывал письма зрителей и исполнял их музыкальные заявки. Передача долгие годы оставалась одной из самых узнаваемых на советском телевидении.

Ранее певица Наталья Штурм поделилась теплыми воспоминаниями о встречах с Николаевым.

