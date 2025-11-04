На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Айза о знакомстве с возлюбленным: «Сидят и пьют чай — подружка, Степан и моя мама»

Блогерша Айза призналась, что встретила будущего партнера у себя дома
true
true
true
close
aizalovesam/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Блогерша Айза призналась на шоу «Все реалити» на Rutube, что история знакомства с ее нынешним партнером Степаном — практически воплощение ее шутки о том, как должны складываться отношения.

«Вообще, я обычно живу скучной жизнью: не люблю куда‑то ходить. У меня есть сад, я ухаживаю за домом и детьми. Я такая мамочка, которая сидит дома и работает с телефона», — отметила она.

Айза вспомнила, что однажды друзья у нее спросили, как она при таком образе жизни познакомится с кем-то новым, но блогерша заверила: «Мой мужчина придет ко мне домой сам!»

По иронии судьбы, рассказала Айза, она буквально встретила своего будущего избранника на пороге квартиры. Знаменитость раскрыла, что находилась в Москве в квартире своих родителей, когда к ней заглянула подруга с чемоданами. Та сообщила, что ждет знакомого, который должен помочь с багажом, и этим другом оказался Степан.

«И вот поднимается Степан. Его встречает мама и говорит: «Пойдем, попьешь чай». И вот они сидят и пьют чай — подружка, Степан и моя мама. Так мы познакомились и начали дружить», — вспомнила Айза.

После этого Степан приехал в отпуск на Бали, где пара проводила время вместе — гуляла по пляжу и постепенно сближалась. Со временем, подчеркнула Айза, между ними возникла взаимная симпатия.

Ранее Собчак похвасталась отдыхом в элитной вилле Дубая с выходом на пляж.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами