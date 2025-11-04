Айза о знакомстве с возлюбленным: «Сидят и пьют чай — подружка, Степан и моя мама»

Блогерша Айза призналась на шоу «Все реалити» на Rutube, что история знакомства с ее нынешним партнером Степаном — практически воплощение ее шутки о том, как должны складываться отношения.

«Вообще, я обычно живу скучной жизнью: не люблю куда‑то ходить. У меня есть сад, я ухаживаю за домом и детьми. Я такая мамочка, которая сидит дома и работает с телефона», — отметила она.

Айза вспомнила, что однажды друзья у нее спросили, как она при таком образе жизни познакомится с кем-то новым, но блогерша заверила: «Мой мужчина придет ко мне домой сам!»

По иронии судьбы, рассказала Айза, она буквально встретила своего будущего избранника на пороге квартиры. Знаменитость раскрыла, что находилась в Москве в квартире своих родителей, когда к ней заглянула подруга с чемоданами. Та сообщила, что ждет знакомого, который должен помочь с багажом, и этим другом оказался Степан.

«И вот поднимается Степан. Его встречает мама и говорит: «Пойдем, попьешь чай». И вот они сидят и пьют чай — подружка, Степан и моя мама. Так мы познакомились и начали дружить», — вспомнила Айза.

После этого Степан приехал в отпуск на Бали, где пара проводила время вместе — гуляла по пляжу и постепенно сближалась. Со временем, подчеркнула Айза, между ними возникла взаимная симпатия.

Ранее Собчак похвасталась отдыхом в элитной вилле Дубая с выходом на пляж.