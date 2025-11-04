Shaman представил новую песню ко Дню народного единства

Shaman выступил в Москве с новой песней, написанной ко Дню народного единства

Заслуженный артист России Ярослав Дронов, известный под псевдонимом Shaman, выступил в Москве, где представил новую песню, написанную в честь Дня народного единства. Об этом сообщает РИА Новости.

Певец представил песню в ходе гала-концерта в Национальном центре «Россия». Мероприятие стало кульминацией фестивальной программы Всероссийского проекта «Современная музыкальная карта России».

Shaman вышел на сцену вместе с сенатором от Нижегородской области, бывшим гитаристом группы «Любэ» и автором песни Александром Вайнбергом. В композиции была отражена широкая география России и тема патриотизма.

«Хочется поздравить всю страну с 4 ноября — «предтечей 9 мая», как поется в песне», — сказал артист.

В октябре Shaman исполнил песню, посвященную лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну в ходе своего выступления в КНДР. Музыкант принимал участие в концерте в театре «Мансудэ», приуроченном к 80-летнему юбилею основания Трудовой партии Кореи.

Ранее глава Роспатента назвал причину отказа Shaman в регистрации знака «Я русский».