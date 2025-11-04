На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Shaman представил новую песню ко Дню народного единства

Shaman выступил в Москве с новой песней, написанной ко Дню народного единства
true
true
true
close
kcna.kp

Заслуженный артист России Ярослав Дронов, известный под псевдонимом Shaman, выступил в Москве, где представил новую песню, написанную в честь Дня народного единства. Об этом сообщает РИА Новости.

Певец представил песню в ходе гала-концерта в Национальном центре «Россия». Мероприятие стало кульминацией фестивальной программы Всероссийского проекта «Современная музыкальная карта России».

Shaman вышел на сцену вместе с сенатором от Нижегородской области, бывшим гитаристом группы «Любэ» и автором песни Александром Вайнбергом. В композиции была отражена широкая география России и тема патриотизма.

«Хочется поздравить всю страну с 4 ноября — «предтечей 9 мая», как поется в песне», — сказал артист.

В октябре Shaman исполнил песню, посвященную лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну в ходе своего выступления в КНДР. Музыкант принимал участие в концерте в театре «Мансудэ», приуроченном к 80-летнему юбилею основания Трудовой партии Кореи.

Ранее глава Роспатента назвал причину отказа Shaman в регистрации знака «Я русский».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами