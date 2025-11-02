Милли Бобби Браун обвинила Харбора в травле на съемках «Очень странных дел»

Актриса Милли Бобби Браун обвинила коллегу по сериалу «Очень странные дела» Дэвида Харбора в издевательствах. Об этом сообщает Daily Mail.

СМИ выяснили, что еще до начала съемок финала популярного шоу от Netflix 21-летняя актриса подала жалобу против Харбора, в которой заявила о запугивании и преследовании со стороны артиста. По данным источника, в отношении Харбора проводилось внутреннее расследование, но его результаты остаются неизвестными.

«Милли Бобби Браун подавала заявление об издевательствах и травле еще до начала съемок последнего сезона. Обвинений было много страниц, и расследование продолжалось несколько месяцев», — рассказал источник.

При этом ни Netflix, ни представители Дэвида Харбора и Милли Бобби Браун не комментируют эту информацию.

«Netflix никогда не комментирует внутренние расследования, но молчание компании говорит о многом», — отметил инсайдер.

В начале этого года Дэвид Харбор также попал в скандал из-за расставания с женой, певицей Лили Аллен. Артистка обвинила актера в многочисленных интригах на стороне, а также выпустила музыкальный альбом, где подробно описала любовниц Харбора.

