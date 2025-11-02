На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Милли Бобби Браун обвинила Харбора в травле на съемках «Очень странных дел»

Актриса Милли Бобби Браун подала жалобу из-за издевательств Дэвида Харбора
true
true
true
close
Global Look Press

Актриса Милли Бобби Браун обвинила коллегу по сериалу «Очень странные дела» Дэвида Харбора в издевательствах. Об этом сообщает Daily Mail.

СМИ выяснили, что еще до начала съемок финала популярного шоу от Netflix 21-летняя актриса подала жалобу против Харбора, в которой заявила о запугивании и преследовании со стороны артиста. По данным источника, в отношении Харбора проводилось внутреннее расследование, но его результаты остаются неизвестными.

«Милли Бобби Браун подавала заявление об издевательствах и травле еще до начала съемок последнего сезона. Обвинений было много страниц, и расследование продолжалось несколько месяцев», — рассказал источник.

При этом ни Netflix, ни представители Дэвида Харбора и Милли Бобби Браун не комментируют эту информацию.

«Netflix никогда не комментирует внутренние расследования, но молчание компании говорит о многом», — отметил инсайдер.

В начале этого года Дэвид Харбор также попал в скандал из-за расставания с женой, певицей Лили Аллен. Артистка обвинила актера в многочисленных интригах на стороне, а также выпустила музыкальный альбом, где подробно описала любовниц Харбора.

Ранее СМИ узнали о последней выплате «жертвам» Майкла Джексона по делу о домогательствах.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами