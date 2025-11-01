На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Продюсера фестиваля «Некрокомиккон» оставили в спеццентре для иностранцев

В Петербурге продлили задержание продюсера фестиваля «Некрокомиккон» на 90 суток
true
true
true
close
Табылды Кадырбеков/Sputnik/РИА Новости

Красногвардейский суд продлил до 29 января срок содержания в спеццентре для иностранцев, ожидающих депортации, продюсера фестиваля «Некрокомиккон» Алексея Самсонова. Об этом сообщает в Telegram-канале объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

В посте отмечается, что задержанному гражданину Казахстана был назначен штраф в 5 тыс. руб. за нарушение правил въезда в РФ с административным выдворением в принудительной форме. Однако мужчина находится в России без документов, поэтому реализовать постановление о его депортации в течение 48 часов невозможно. Поэтому срок содержания продюсера в спецучреждении был продлен до 90 дней. Самсонов не возражал.

Продюсер фестиваля «Некрокомиккон», гражданин Казахстана Алексей Самсонов был задержан в Петербурге за день до мероприятия.

Фестиваль «Некрокомиккон», посвященный Хеллоуину, проводится в городе с 2016 года. В этом году он должен пройти 1-2 ноября в выставочном зале DAA Expo на Красногвардейской площади. В рамках мероприятия планировались конкурс косплея, квесты, музыкальный концерт и другие мероприятия. До этого СМИ сообщали об остановке подготовительных работ к мероприятию после перекрытия площадки росгвардейцами.

Ранее в РПЦ призвали молиться за души «хэллоуинствующих» россиян.

