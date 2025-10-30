Лоза поддержал Shaman перед концертом в Белгороде: «Самые большие поклонники его пойдут»

Юрий Лоза в разговоре с «Газетой.Ru» высказался о стоимости билетов на концерт Shaman в Белгороде. По его мнению, если сделать низкие цены, этим воспользуются перекупщики.

«Ценовая политика – это дело администраторов. Если люди ходят на кого-то за 3–9 тысяч рублей, то они выставляют эти суммы. Они же не с потолка взяли их. <...> Самые большие поклонники его [Shaman] пойдут за те деньги, которые они [организаторы] объявили. <...> Есть его директор, который изучает обстановку, проводит какие-то маркетинговые исследования, изучается покупательная способность рынка, в данном случае жителей Белгорода…. Ну, посчитали они [организаторы], наверное, что из всего населения какая-то часть способна пойти за эти деньги», — выразил мнение Лоза.

Певец предположил, что если билеты будут продавать по 100 рублей, то в зале будет вавилонское столпотворение. Лоза также дополнил, что такой возможностью воспользуются перекупщики, которые в дальнейшем будут перепродавать билеты за 3–9 тысяч рублей. Также певец сообщил, что поклонники могут влиять на музыканта.

«У них [зрителей] есть великолепный инструмент воздействия на артиста — это не ходить на его концерт. Тем более все, что делал Shaman, 100 раз показано по телевизору», — добавил Лоза.

По данным Telegram-канала «Кровавая барыня» Ксении Собчак, жители Белгорода возмущены ценами на концерт певца Shaman. Стоимость билетов варьируется от 3 до 9 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что Shaman не примет участия в следующем конкурсе «Интервидение».