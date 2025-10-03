Айза пережила замершую беременность: «Я потеряла малыша»

Телеведущая и блогерша Айза-Лилуна Ай призналась, что пережила замершую беременность незадолго до рождения младшего сына — Элвиса. Об этом она рассказала на своей странице в социальной сети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«За два месяца до того, как внутри меня, в унисон моему сердцу, забилось маленькое сердечко Элвиса, я потеряла малыша. У меня была замершая беременность, и врачи настоятельно рекомендовали не беременеть год, но я не послушала и уже через полтора месяца снова забеременела», — вспоминает она.

По словам Айзы, беременность Элвиса прошла хорошо, и ребенок был в полном порядке, но сама женщина жила в постоянном страхе, что снова потеряет ребенка. За 40 недель, утверждает она, тревога не отпускала Айзу ни на минуту.

3 октября Элвису исполняется 9 лет. С днем рождения его уже поздравил бывший муж матери — рэпер Гуф.

Брак блогерши с Гуфом распался в 2013 году, в их союзе родился сын Сэм, в августе покоривший свою первую вершину. Айза также воспитывает сына Элвиса от второго брака с бизнесменом Дмитрием Анохиным.

На данный момент Айза проживает вместе с сыновьями на Бали. Она поддерживает дружеские отношения с Гуфом.

Недавно рэпер сделал замечание Айзе из-за ее нового молодого возлюбленного.

Ранее Айза объяснила, почему жила с возлюбленным раздельно.