Выяснилось, на что толкают россиян романтические сцены в книгах

Книжный сервис Литрес и приложение для знакомств Mamba провели исследование и выяснили, какие романтические сцены из литературы пользователи считают самыми будоражащими. Результатами сервис поделился с «Газетой.Ru»

Самой романтичной в мировой литературе сценой россиянки назвали объяснение в любви Джейн и мистера Рочестера (17%) в романе Шарлотты Бронте «Джейн Эйр». На втором месте оказался танец Наташи Ростовой и Андрея Болконского на балу (14%) в «Войне и мире» Льва Толстого. Третье место заняла первая встреча Мастера и Маргариты (13%) в одноименном романе Михаила Булгакова. Именно эту романтическую сцену как самую запоминающуюся в литературе выбрало больше всего мужчин (22%). 12% респондентов отдали свой голос за сцену первой близости Аксиньи Астаховой и Григория Мелехова в «Тихом Доне» Михаила Шолохова, а 11% — тоже за танец Наташи Ростовой и Андрея Болконского.

Шеф-редактора группы компаний «Литрес» Екатерину Писареву не удивил выбор мужчинами сцены из романа Булгакова.

«Этот эпизод — судьбоносный момент, так было предрешено. Неудивительно, что опрашиваемые мужского пола отдали предпочтение этой сцене, — сложно остаться равнодушным, когда из-за угла может появиться Женщина твоей жизни. Думаю, многие читатели в этот момент представляли себя на месте Мастера», — говорит она.

Абсолютное большинство респондентов признались, что хотели бы пережить любимую романтическую сцену из литературы в реальной жизни. Так ответили 75% женщин и 73% мужчин. Также выяснилось, что романтические сцены толкают россиян и россиянок на поиск любви и пары: утвердительно на этот вопрос ответили 69% женщин и 64% мужчин.

В целом, рассказали респонденты, чтение романтических сцен положительно влияет на их эмоциональный фон: в первую очередь они чувствуют вдохновение и мечтательность, во вторую — радость за героев и сопереживание им. Наконец, еще одно важное чувство, которое появляется в результате чтения, — желание увидеть и обнять своего любимого человека.

