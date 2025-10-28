На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Звезда «Утомленных солнцем» Андре Умански скончался в возрасте 92 лет

Актер Андре Умански умер на 93-м году жизни
Кадр из фильма «Утомлённые солнцем»

В возрасте 92 лет скончался французский актер Андре Умански из «Утомленных солнцем». Артиста не стало месяц назад, но информация на сайте IMDb появилась только сейчас.

За 60 лет карьеры Умански снялся более чем в 80 фильмах и сериалах. Наиболее известные: «Нормандия-Неман», «Мегрэ», «Горец» и «Комиссар Наварро».

В картине российского режиссера Никиты Михалкова «Утомленные солнцем» актер сыграл роль Филиппа. Портфолио Умански, включая роли в театре и кино, насчитывает около 130 работ.

28 октября от онкологического заболевания скончался российский актер Роман Попов, известный по роли Мухича в сериале «Полицейский с Рублевки». Ему было 40 лет. Информацию подтвердил его концертный директор Илья Новиков.

У Попова диагностировали астроцитому третьей степени в 2018 году, после чего артист пережил тяжелую операцию и до 2021 года проходил терапию, пока болезнь не отступила.

В июне 2025 года актер сообщил, что болезнь вернулась в более агрессивной форме, из-за чего он частично потерял зрение.

В фильмографии Попова почти 40 фильмов, в числе которых «Новогодний беспредел», «Девушки бывают разные», «Ботан и Супербаба» и другие.

Ранее скончался «самый красивый мальчик ХХ века» актер Бьерн Андерсен.

