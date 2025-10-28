«ИИ с воровской кликухой»: Клаву Коку обвинили в подделке голоса

Музыкальный критик Сергей Соседов вновь «прошелся» по современной российской эстраде, заявив, что многие популярные сегодня исполнители не умеют петь. Отдельное внимание он уделил исполнительницам Люсе Чеботиной, заявив, что она не попадает даже в ноты своей фонограммы, и Клаве Коке, обвинив ее в ненастоящем пении «тюнингованным» голосом.

В беседе с Общественной Службой Новостей критик заявил, что не понимает причины популярности Люси Чеботиной, которая просто открывает рот под фонограмму, не всегда попадая в свою «плюсовку». По его словам, для него до сих пор является «загадкой века» присутствие певицы на российской сцене.

При этом Клава Кока, по мнению критика, поет хуже Чеботиной. Он назвал ее «чудом в перьях», заявив, что ее характеризует сценический псевдоним, который больше напоминает «воровскую кликуху», а петь за нее может искусственный интеллект.

«Что хуже, Кока поет ужаснее, чем Чеботина. Конечно, я и Чеботину живьем не слышал, но в целом ее голос очень слабый, а у Коки, как мне кажется, просто сплошной тюнинг вокала», — сказал критик, добавив, что такие певицы приближают момент, когда вместо исполнителей путь будет ИИ.

Напомним, до этого Сергей Соседов заявил, что певица Анна Семенович – это «самая бесталанная» артистка российской эстрады, которая не должна петь и появляться на сцене. Он объяснил свое мнение тем, что у нее, по его мнению, нет вокальных данных, а прославилась она в составе «Блестящих» только благодаря моде на женские коллективы в нулевые годы.

Ранее Юрий Лоза призвал запретить петь Чеботиной и Коке.