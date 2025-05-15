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«Любая колхозница лучше»: Юрий Лоза призвал запретить петь Чеботиной и Коке

Юрий Лоза: любая колхозница споет лучше, чем Чеботина, Клава Кока и Хабиб
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Anton Belitsky/Globallookpress.com

Некоторые молодым исполнителям нужно запретить заниматься вокалом и выступать на сцене, считает певец Юрий Лоза. В числе таких современных звезд он назвал Люсю Чеботину, Клаву Кову, Хабиба, Косту Лакосту и Ханну. В беседе с Общественной Службой Новостей он признался, что терпеть таких исполнителей на сцене ему непросто в силу наличия безупречного вкуса и хорошего слуха.

По мнению Лозы, настоящие артисты должны петь без фонограммы и «звукового тюнинга», акапельно.

«То, что Кока, Чеботина и всякие Коста Лакосты выходят на сцену и открывают рот под фонограмму — их это вокалистами не делает, — заявил он. — Любая колхозница из села вам лучше споет, чем Кока или Чеботина. Они просто гламурные курицы, которые в вокале ничего не понимают».

По словам Лозы, он уже устал комментировать современных молодых исполнителей и отвечать на вопросы журналистов о них. Он вновь подчеркнул, что ни с одним из таких певцов не выйдет на одну сцену, так как для него это равносильно «боданию с неровней». Молодых звезд автор хита «Мой плот» назвал «сборищем клоунов и самодуров», заявив, что именно вышеперечисленным исполнителям хотел бы полностью закрыть доступ к сцене.

Напомним, до этого Лоза заявил, что Клаву Коку можно слушать только в запое и под наркозом. По его мнению, артистка не вытянет ни одной ноты, поэтому он ни за что не выйдет на одну сцену с ней. Лоза уверен, что у Коки нет «ни одного хита», который можно дослушать на трезвую голову.

Ранее Юрий Лоза призвал не травить Валю Карнавал, а «сжалиться над ней».

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