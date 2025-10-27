Волочкова отреагировала на пародию Мятной Лилу

Анастасия Волочкова в беседе с «Газетой.Ru» рассказала о своем отношении к пародиям на нее и Прохора Шаляпина от блогеров Мятная Лилу и Sorokin.

«Мои дорогие, я вообще ко всему этому никак не отношусь. Вот и все», — заявила Волочкова.

В конце августа между Анастасией Волочковой и блогершей Мятной Лилу, взявшей у нее интервью, разгорелся конфликт, который мог перерасти в судебное разбирательство. Балерина назвала блогершу «глупой куклой», усомнившись в ее интеллектуальных способностях, после чего та решила подать на нее в суд. Однако Волочкова отметила, что Мятная Лилу неверно истолковала ее слова и подтасовывает факты.

В сети Анастасию Волочкову и Прохора Шаляпина пародируют блогеры Мятная Лилу и Sorokin. Они же делали юмористические видео в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), где изображали Мизулину и SHAMAN, а также Филиппа Киркорова с его протеже Марго.

