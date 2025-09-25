На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Придется раскошелиться»: Волочкова установила гонорар за общение с прессой

Балерина Волочкова: хотите меня услышать или увидеть – платите 200 тыс. рублей
true
true
true
close
Global Look Press

Балерина Анастасия Волочкова рассказала, что соглашается на выступления на корпоративах и интервью только за гонорары. В беседе с Общественной Службой Новостей она отметила, что отныне будет брать не менее 200 тыс. рублей даже за общение с журналистами, а бесплатно готова давать только концерты по своим шоу-программам.

Артистка заверила, что сейчас пользуется огромным спросом после нескольких интервью – по ее словам, «все потянулись» к ней, а журналисты не перестают постоянно «дергать».

«Когда им нечего писать, сразу все вспоминают Волочкову. Привыкли, что я добрая. Но теперь все иначе: захотят меня услышать и увидеть — придется раскошелиться минимум на 200 тысяч рублей. Это я вам нужна, а не вы мне», — заявила балерина.

Участие в эфире Волочкова оценила в более крупную сумму, отказавшись уточнить, в какую именно. Она подчеркнула, что хочет, чтобы люди начали ценить талантливых артистов, которые дарят им прекрасное. При этом балерина добавила, что готова давать бесплатные концерты для детей, военных и зрителей шоу-программы «Одержимость».

«А вот пресса пусть платит», — добавила Волочкова, отметив, что считает ценник на свои комментарии вполне демократичным в сравнении с другими звездами.

До этого балерина в интервью для YouTube-канала Веры Ганеевой подробно описала, как должна выглядеть ее церемония прощания, отметив, что хочет лежать в белом гробу с гравировкой и изображением лебедя. Она также пожаловалась, что близкие — мать и дочь — прекратили с ней всякое общение и заблокировали в социальных сетях. Танцовщица дала понять, что эта тема является для нее болезненной, поэтому она не готова обсуждать ее публично.

Ранее мачеха дочери Волочковой прокомментировала блокировку балерины.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами