«Придется раскошелиться»: Волочкова установила гонорар за общение с прессой

Балерина Анастасия Волочкова рассказала, что соглашается на выступления на корпоративах и интервью только за гонорары. В беседе с Общественной Службой Новостей она отметила, что отныне будет брать не менее 200 тыс. рублей даже за общение с журналистами, а бесплатно готова давать только концерты по своим шоу-программам.

Артистка заверила, что сейчас пользуется огромным спросом после нескольких интервью – по ее словам, «все потянулись» к ней, а журналисты не перестают постоянно «дергать».

«Когда им нечего писать, сразу все вспоминают Волочкову. Привыкли, что я добрая. Но теперь все иначе: захотят меня услышать и увидеть — придется раскошелиться минимум на 200 тысяч рублей. Это я вам нужна, а не вы мне», — заявила балерина.

Участие в эфире Волочкова оценила в более крупную сумму, отказавшись уточнить, в какую именно. Она подчеркнула, что хочет, чтобы люди начали ценить талантливых артистов, которые дарят им прекрасное. При этом балерина добавила, что готова давать бесплатные концерты для детей, военных и зрителей шоу-программы «Одержимость».

«А вот пресса пусть платит», — добавила Волочкова, отметив, что считает ценник на свои комментарии вполне демократичным в сравнении с другими звездами.

До этого балерина в интервью для YouTube-канала Веры Ганеевой подробно описала, как должна выглядеть ее церемония прощания, отметив, что хочет лежать в белом гробу с гравировкой и изображением лебедя. Она также пожаловалась, что близкие — мать и дочь — прекратили с ней всякое общение и заблокировали в социальных сетях. Танцовщица дала понять, что эта тема является для нее болезненной, поэтому она не готова обсуждать ее публично.

Ранее мачеха дочери Волочковой прокомментировала блокировку балерины.