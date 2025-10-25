«Змейка сбросила шкурку»: Демчог открывает театр своего имени

27 октября в Театре Терезы Дуровой пройдет открытие нового театра под руководством Вадима Демчога — «Демчог Театра». В программе открытия — спектакль «Закрой глаза и смотри». Об этом «Газете. Ru» сообщили в пресс-службе проекта.

«Демчог Театр», уточнили создатели, станет пространством, где зритель сможет приобрести уникальный опыт и выступить в роли соавтора.

«Это не интерактив, а совместное проживание — тот случай, когда эмоция зрителя становится частью спектакля и влияет на его течение», — сказано в пресс-релизе.



Сам Демчог назвал новый театр естественным проявлением внутренней зрелости коллектива «Арлекиниады» под его руководством. Артист признался, что идея назвать театр своим именем сначала вызвала у него сомнения. Однако за год он осознал, что за именем стоит не личное эго, а ответственность за команду и творческую философию.

«Змейка сбросила шкурку и отрастила новую — вместе с новым чувством права манифестировать свои ценности. У нас уже есть мышечный корпус, есть зрелость, сплоченность, ощущение ответственности за то, что мы делаем. И это потребовало новой формы, нового образа, новой одежды», — сказал актер.

Открывающий спектакль представляет авторский жанр Stand-up Tragedy. В постановке актеры исполняют монологи от лица великих личностей — Ницше, Цветаевой, Ван Гога и других. Особенность спектакля в том, что зрители узнают, кто именно говорит, только в финале представления.

«В этом спектакле закодирован наш генетический шифр — традиция, дисциплина, свой взгляд на актера. Это наш фундамент, как у Станиславского или Чехова, манифестация самой сути Демчог Театра», — поделился Демчог.

