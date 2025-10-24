На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Шакира о съемках нового «Мажора» с Прилучным: «Мозг буквально плавился»

Актриса Шакира призналась, что работала над фильмом «Мажор в Дубае» с травмой
Актриса Елизавета Шакира рассказала на премьере фильма «Мажор в Дубае» о непростых условиях съемок, с которыми столкнулась во время работы над проектом. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

«У меня была травма плеча, которую я получила не на съемках, а в театре. Во время работы над фильмом мне приходилось, скажем так, обыгрывать травму», — призналась Шакира.

Звезда также раскрыла, что экстремальная жара в ОАЭ стала серьезным испытанием для съемочной группы.

«К сожалению, я не присутствовала на съемках в Дубае лично. Но от коллег слышала, что жара создавала определенные трудности: мозг буквально плавился, было сложно сохранять концентрацию, и требовалось больше усилий, чтобы оставаться в образе», — поделилась она.

Отдельно Елизавета отметила профессионализм своего коллеги Павла Прилучного:

«Он потрясающий коллега и профессионал. Это видно сразу, стоит только посмотреть на его работу. Мы уже не первый раз работаем вместе, поэтому все происходит легко и естественно. Это как работа с друзьями — мы знаем, чего ожидать друг от друга».

«Мажор в Дубае» — первый в истории российской киноиндустрии проект, снятый в ОАЭ. По сюжету герой Павла Прилучного, Игорь Соколовский, отправляется в Дубай спасать попавшего в беду друга Ваню в исполнении Павла Чинарева, а находит новую любовь — девушку Риту.

Премьера комедийного боевика состоится 30 октября.

Ранее стало известно, что Павел Прилучный не явился на премьеру «Мажора в Дубае».

