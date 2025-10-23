Барановская вышла в свет после госпитализации

Телеведущая Юлия Барановская посетила светское мероприятие через два дня после выписки из больницы на Ямале. Об этом сообщает NEWS.ru.

Барановская рассказала, что до сих пор восстанавливается после операций. Телеведущая рассказала, что соблюдает определенную диету в период реабилитации. Также врачи посоветовали знаменитости чаще двигаться. Звезда отметила, что уже вернулась к работе.

«Мне нужно много двигаться. Естественно, не перенапрягаться. Я вышла на работу. Для многих это стало удивлением: «Зачем так быстро?» Но все же лучше знают себя сами. Мы же не враги себе. Я точно знаю, что в моей ситуации общение и потихоньку возвращаться к работе – это самое лучшее», — рассказала телеведущая.

17 октября директор Барановской Петро Шекшеев сообщил, что телеведущая была экстренно госпитализирована во время съемок на Ямале. Знаменитости стало плохо на съемках шоу «Большие семьи большой страны». В больнице ей сделали две полостные операции. Во время восстановления телеведущую поддерживали мать, сын Артем и члены съемочной группы. Звезду выписали из больницы 21 октября.

