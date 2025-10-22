На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Том Фелтон вернулся к роли Драко Малфоя

People: Том Фелтон вновь сыграет Драко Малфоя в бродвейской постановке
Steve Vas/Global Look Press

Британский актер Том Фелтон вновь сыграет роль Драко Малфоя из фильмов о Гарри Поттере. Об этом сообщает People.

По данным журналистов, 38-летний актер вернется к своему знаменитому образу в бродвейской постановке пьесы «Гарри Поттер и проклятое дитя», действие которой разворачивается через 19 лет после основных событий книг Джоан Роулинг и рассказывает о детях главных героев.

Это первый раз, когда Фелтон возвращается к роли своего известного персонажа после окончания съемок последнего фильма о Гарри Поттере в 2011 году. Кроме того, эта роль станет для актера дебютом на Бродвее.

В сентябре в России вышел в прокат фильм-антиутопия «Альтер» с Фелтоном в главной роли. Его партнершей по картине стала российская актриса Елизавета Бугулова. Также в каст фильма вошли другие российские артисты — Игорь Жижикин и Алексей Филимонов. Художницей по костюмам в проекте была россиянка Светлана Михаленко, известная по сериалу «Библиотекарь».

Ранее Гермиона Грейнджер из «Гарри Поттера» спровоцировала слухи о помолвке.

