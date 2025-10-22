«Стоимость перевалила за 250 млн рублей»: стало известно, что коллекционируют звезды

Певица и блогер Татьяна Тузова, известная как Кукла Таня или «Русская Барби», призналась, что коллекционирует куклы — в ее доме их насчитывается более 13 тыс. Об этом сообщает «Пятый канал».

По ее словам, первую в ее коллекции ей подарили родители в 1994 году. Общая стоимость кукол теперь перевалила за 250 млн рублей.

«На этом столике я разместила самых первых кукол Барби от 1959 года. То есть каждой кукле здесь уже 67 лет. И их стоимость достигает 2 млн рублей», — уточнила блогер.

По данным телеканала, коллекционированием занимаются и другие звезды. Так, например, певец Филипп Киркоров собирает фигурки, созданные по образам звезд, среди них — Элвис Пресли, Михаил Шуфутинский, певица Шер и другие артисты. Актер Юрий Стоянов коллекционирует статуэтки с изображением Чарли Чаплина, продюсер Яна Рудковская — редкие модели сумочек, певец Дима Билан — советскую посуду, Николай Басков — антикварный фарфор.

Накануне актриса Наталья Бочкарева рассказала, что тратит около полумиллиона рублей в год за обучение дочери Марии. 17-летняя дочь Бочкаревой Мария поступила в МГИМО на факультет международных отношений. Актриса отметила, что такая большая сумма за обучение в ВУЗе мотивирует ее работать больше. Звезда «Счастливы вместе» добавила, что подобная цена на высшее образование сейчас практически везде.

Ранее сообщалось, что «Русская Барби» отдала Хайдарову 4 миллиона за неудачную пластику.