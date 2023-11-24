«Русская Барби» отдала Хайдарову 4 миллиона за неудачную пластику

Певица и блогерша Таня Тузова призналась в интервью с журналисткой Аленой Жигаловой, что обращалась за услугами к пластическому хирургу Тимуру Хайдарову.

Тузова рассказала, что изначально пришла к Хайдарову на консультацию за десять тысяч рублей. При этом беседа длилась три минуты. В разговоре певица объяснила, что хотела убрать восемь килограммов на бедрах и ягодицах. По словам звезды, Хайдаров ответил, что легко может убрать даже 15 килограммов. В итоге блогерша решила записаться ко врачу на липосакцию.

Как заявила Тузова, операция стоила два миллиона рублей. Звезда отметила, что подобные расценки очень дорогие для данной операции. Певица рассказала, что видела суммы в два-три раза меньше у других специалистов.

Тузова решила переплатить, так как считала, что такая цена связана с качеством услуг. Когда она позвонила для записи на операцию, то узнала, что там уже была очередь до 2024 года. Для того чтобы не ждать, артистка доплатила два миллиона сверху. Всего звезда потратила четыре миллиона рублей на липосакцию. Она также платила по 16 тысяч рублей в сутки за пребывания в палате клиники, где работал Хайдаров.

По словам Тузовой, перед операцией ей дали несколько документов для подписи. Один из них был согласием съемки ее тела, а второй — то, что она не против липолифтинга. На второй пункт она поставила подпись.

Тузова рассказала, что Хайдаров откачал всего четыре литра, хотя они договаривались на восемь килограммов.

«Как я поняла, больше нечего было откачивать. Сказал, что я начну постепенно худеть, что это такая липосакция. Через несколько дней я встала на весы — и мой вес оказался больше, чем до операции. Мне сказали, что это отек», — рассказала артистка.

Тузова добавила, что ждала полгода, но так и не увидела результаты похудения. Она также сообщила, что в клинике познакомилась с девушкой, которой делали такую же процедуру, но она заплатила два миллиона и не стояла в очереди.

«Я поняла, что меня просто развели на деньги. А когда я приходила на перевязки, мне всегда тыкали в лицо камерами. Я кричала, просила выключить, мне было больно, я плакала. Я не давала согласие на съемку. После я увидела в блоге Хайдарова свое тело, но без лица», — поделилась звезда.

После этого Тузова решила прийти разбираться к Хайдарову с мужем. По словам блогерши, на тот момент врач уже три раза сменил клиники. Тогда хирург предложил ей повторную операцию, но она так не согласилась. Специалист посоветовал ей препарат для похудения. С помощью него певица сбросила около десяти килограммов. Певица не понимает, почему Хайдаров не сделал этого раньше.

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