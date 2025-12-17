На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На бывшем заводе Mitsubishi в Калуге выпустили юбилейный Haval M6

С конвейера завода в Калуге сошел юбилейный Haval M6
«Автомобильные технологии»

На бывшем заводе Mitsubishi в Калуге с линии сварки сошел 10-тысячный кузов автомобиля Haval M6. Как сообщает пресс-служба компании «Автомобильные технологии», производство вышло на скорость более 10 машин в час.

Отмечается, что в феврале 2025 года на предприятии стартовало серийное производство автомобилей методом крупноузловой сборки, а уже летом их начали выпускать по полному циклу (со сваркой и окраской кузова). Переход к CKD-сборке был налажен в кратчайшие сроки.

Китайский кроссовер появился на российском рынке в июле 2023 года. Вне зависимости от версии Haval М6 предложен с мотором 1,5 литра мощностью 143 л.с. В начальной комплектации он агрегатируется 6-ступенчатой МКП, также доступен 7-ступенчатый робот с двумя сцеплениями.

До этого российский автозавод «Москвич» начал производство кроссоверов M70 и M90 в рамках новой продуктовой линейки «М».

При длине кузова 4655 мм и колесной базе 2765 мм «Москвич М70» в модельном ряду российской марки может расположиться между «Москвичом 3» и новым «Москвичом 8». Автомобиль в «базе» будет комплектоваться 1,5-литровым турбомотором мощностью 156 л.с., более мощная версия имеет двухлитровый 200-сильный двигатель с девятиступенчатым «автоматом», привод только передний.

«Москвич М90» получит двухлитровый мотор, «автомат» полный привод.

Ранее сообщалось, что в России упали продажи автомобилей с пробегом.

